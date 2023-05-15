Доктор рассказал о секретах здорового сна

Многие страдают от недосыпа или просто от плохого сна. А утром над рано вставать и человек вступает в новый день уже обессиленным. О том, как высыпаться и чувствовать себя бодрым, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Если в будни вы живёте по принципу «на том свете выспимся!», а на выходных устраиваете марафон 12-часового сна — у меня для вас плохая новость...», - говорит доктор.

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Он предупреждает, что такой режим сна вреден для здоровья и общего состояния человека. В одной из стран провели эксперимент, который показал, что после двух дней без сна у школьника появляется спутанность сознания, а уже на третий день возникают галлюцинации. На 9-11 сутки бедный ребенок не мог решить простейшие примеры.

По мнению врача, для хорошего сна прежде всего нужно создать соответствующую обстановку. За 20-30 минут до отхода ко сну необходимо проветрить комнату — засыпать лучше в прохладе и с нормальным воздухом. Концентрация диоксида углерода к вечеру становится высокой, что приводит к ощущению «разбитости» утром.

Если вам мешает спать какой-то свет в окна или другой источник света, то следует надевать на глаза маску. При темноте гормон сна мелатонин вырабатывается значительно активнее. Врач указывает на то, что идеальное время для отхода ко сну — 22.30, так как именно с этого времени и до примерно часу ночи в организме вырабатываются такие важные гормоны, как дофамин, серотонин и тот же мелатонин. А перед сном следует не забыть принять контрастный душ. Ну и не стоит «сидеть» в конце дня в телефоне или компьютере, так как потом мозг будет еще долго переваривать информацию, а ему уже нужно отдыхать.

Абакумов напомнил, что чем гуще у человека кровь, тем хуже его сон. Поэтому перед ним надо выпить стакан воды, которая понизит вязкость крови. У правильного пробуждения тоже есть свои секреты.

«Любителям понежиться ещё пять минуточек надо быть начеку. Мягкая кроватка вас не отпустит! Организм может войти в фазу медленного сна, а вырвавшись из неё вы весь день будете чувствовать себя «квашеной капустой», - предупреждает врач.

Подниматься нудно немедленно после пробуждения. Тогда «инерция сна» не грозит и человек будет бодрым. Будильник с противным трезвоном — не самый лучший способ проснуться, так как при этом происходит резкий выброс адреналина, что особенно вредно страдающим высоким давлением. Доктор советует пользоваться «умными» будильниками, которые отслеживают движение человека и будят во время быстрой фазы сна.