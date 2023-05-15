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В Роспотребнадзоре назвали опасную болезнь дачников

Роспотребнадзор предупредил о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), которую могут заразиться дачники от грызунов. Об этом пишет "Мослента".

В Роспотребнадзоре назвали опасную болезнь дачников
© unsplash.com

Симптомы ГЛПС на ранних стадиях схожи с простудой или ангиной, но позднее появляются дискомфорт в области живота и поясницы, болезненность в глазах, мелкопятнистая сыпь в виде полос на коже и снижение остроты зрения. Заболевание не является инфекционным и не представляет опасности для окружающих, однако самолечение может привести к летальному исходу.

Какие прививки актуальны перед дачным сезоном

Для профилактики ГЛПС рекомендуется регулярно проветривать помещение, выполнять влажную уборку с использованием защитных перчаток, тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать посуду кипятком. Важно также сушить постельное белье и матрацы на солнце, периодически их переворачивая. Необходимо принимать меры по борьбе с грызунами на участке, хранить продукты, привлекающие этих вредителей, в герметичных контейнерах, а также тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.

Ранее мы писали о том, что спасатель назвал способ борьбы с клещами на даче.

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