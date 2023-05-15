Операцию на сердце при помощи донорских тканей впервые провели в Москве
Кардиохирурги Морозовской детской больницы впервые в столице провели операцию на сердце при помощи донорских тканей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской больницы Михаил Абрамян.
— У одного малыша преобладал стеноз и недостаточность аортального клапана — ограничение подвижности створок клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в восходящую аорту во время систолы, у второго — тотальная недостаточность клапана аорты, которая приводила к перегрузке левого желудочка сердца, — сказал он.
По словам врача, детям требовалась безотлагательная операция. В ходе нее врачи установили сердечный клапан — гомографт. Он растет вместе с ребенком и дает возможность дольше обходиться без повторной операции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.