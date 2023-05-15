Операцию на сердце при помощи донорских тканей впервые провели в Москве

— У одного малыша преобладал стеноз и недостаточность аортального клапана — ограничение подвижности створок клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в восходящую аорту во время систолы, у второго — тотальная недостаточность клапана аорты, которая приводила к перегрузке левого желудочка сердца, — сказал он.