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Операцию на сердце при помощи донорских тканей впервые провели в Москве

Кардиохирурги Морозовской детской больницы впервые в столице провели операцию на сердце при помощи донорских тканей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской больницы Михаил Абрамян.

Операцию на сердце при помощи донорских тканей впервые провели в Москве
© Вечерняя Москва

— У одного малыша преобладал стеноз и недостаточность аортального клапана — ограничение подвижности створок клапана, препятствующее нормальному току крови из левого желудочка в восходящую аорту во время систолы, у второго — тотальная недостаточность клапана аорты, которая приводила к перегрузке левого желудочка сердца, — сказал он.

По словам врача, детям требовалась безотлагательная операция. В ходе нее врачи установили сердечный клапан — гомографт. Он растет вместе с ребенком и дает возможность дольше обходиться без повторной операции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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