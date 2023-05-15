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Нутрициолог Строков перечислил напитки для улучшения качества сна

Некоторые напитки способны положительно влиять на качество и продолжительность сна. Среди них различные виды травяного чая, рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Нутрициолог перечислил напитки для улучшения качества сна
© Слово и Дело

Так, рекомендуется заваривать чай из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пасифлоры. Улун, в свою очередь, окажет видимый эффект на качество сна уже спустя короткое время при употребление двух чашек в день, передает «МедикФорум».

«Было обнаружено, что сон менее шести часов в сутки повышает уровень С-реактивного белка, что указывает на то, что организм борется с воспалением», — предупредил Строков.

Некоторые компоненты в перечисленных травах оказывают прямое воздействие на мозг. Таким образом у человека «активируются пути», отвечающие за расслабление и спокойствие.

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