Нутрициолог перечислил напитки для улучшения качества сна

Нутрициолог Строков перечислил напитки для улучшения качества сна
Некоторые напитки способны положительно влиять на качество и продолжительность сна. Среди них различные виды травяного чая, рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.
Так, рекомендуется заваривать чай из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пасифлоры. Улун, в свою очередь, окажет видимый эффект на качество сна уже спустя короткое время при употребление двух чашек в день, передает «МедикФорум».
«Было обнаружено, что сон менее шести часов в сутки повышает уровень С-реактивного белка, что указывает на то, что организм борется с воспалением», — предупредил Строков.
Некоторые компоненты в перечисленных травах оказывают прямое воздействие на мозг. Таким образом у человека «активируются пути», отвечающие за расслабление и спокойствие.