Нутрициолог перечислил напитки для улучшения качества сна

Так, рекомендуется заваривать чай из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пасифлоры. Улун, в свою очередь, окажет видимый эффект на качество сна уже спустя короткое время при употребление двух чашек в день, передает «МедикФорум».