$77.20+1.3284.25+1.36

Остеопат Животов предупредил о тревожном симптоме при подъеме по лестнице

Если человек часто оступается, когда идет по лестнице и не смотрит под ноги, в его мозг может поступать недостаточно крови. Об этом в своем блоге рассказал остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов.

Остеопат предупредил о тревожном симптоме при подъеме по лестнице
© Pxhere

Причиной такого нарушения могут стать сильные удары в голову или падения, в том числе в детстве, объясняет врач. Стоит понаблюдать за собой: если осечки происходят не только при подъеме по лестнице, но и при обычной ходьбе, вероятно, есть и другие признаки ухудшенного мозгового кровообращения.

На сложности с кровоснабжением указывает в том числе головокружение, потемнение в глазах, когда человек запрокидывает голову или резко встает с кровати.

Как лечить остеохондроз: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал об основных факторах риска остеопороза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий