Остеопат предупредил о тревожном симптоме при подъеме по лестнице

Если человек часто оступается, когда идет по лестнице и не смотрит под ноги, в его мозг может поступать недостаточно крови. Об этом в своем блоге рассказал остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов.

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Причиной такого нарушения могут стать сильные удары в голову или падения, в том числе в детстве, объясняет врач. Стоит понаблюдать за собой: если осечки происходят не только при подъеме по лестнице, но и при обычной ходьбе, вероятно, есть и другие признаки ухудшенного мозгового кровообращения.

На сложности с кровоснабжением указывает в том числе головокружение, потемнение в глазах, когда человек запрокидывает голову или резко встает с кровати.

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