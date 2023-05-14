Врач Александр Мясников назвал главные причины развития миомы матки
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" назвал основные причины развития миомы матки.
По словам эксперта, главным фактором развития опухоли является генетическая предрасположенность.
Мясников также добавил, что миома матки может развиваться у женщин, у которых менструация началась раньше положенного срока на несколько лет. Кроме того, врач отметил, что опухоли такого типа чаще встречаются у нерожавших женщин.
На развитие недуга также влияет дефицит витамина D, употребление красного мяса и пива. А вот прием гормональных препаратов и кофе не способствует развитию опухоли, подчеркнул эксперт.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мясников назвал неожиданную причину боли во всем теле.