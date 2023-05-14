Александр Мясников назвал главные причины развития миомы матки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" назвал основные причины развития миомы матки.

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По словам эксперта, главным фактором развития опухоли является генетическая предрасположенность.

Мясников также добавил, что миома матки может развиваться у женщин, у которых менструация началась раньше положенного срока на несколько лет. Кроме того, врач отметил, что опухоли такого типа чаще встречаются у нерожавших женщин.

На развитие недуга также влияет дефицит витамина D, употребление красного мяса и пива. А вот прием гормональных препаратов и кофе не способствует развитию опухоли, подчеркнул эксперт.