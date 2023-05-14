Эндокринолог Зухра Павлова в беседе с Infox рассказала, чем опасно избыточное потребление соли.

По словам медика, злоупотребление солью может спровоцировать развитие гипертонии, а также увеличить риск возникновения инфаркта и инсульта.

Медик напомнила, что соль в больших количествах содержится в готовых соусах, закусках, продуктах высокой степени переработки, консервах, соленых снеках и не только.

При этом полностью отказываться от соли не нужно – врач подчеркнула, что соль необходима для поддержания баланса воды и минералов в организме. Оптимально употреблять в день не более 4-5 грамм продукта.

В заключение эндокринолог рекомендовала обращать внимание на состав продуктов и не употреблять те, где соль значится в числе первых ингредиентов. Это говорит о том, что содержание соли в продукте велико.