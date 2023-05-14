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Гастроэнтеролог перечислил самые вредные спиртные напитки

Наиболее опасен для здоровья сладкий алкоголь. Об этом "ФедералПресс" рассказал гастроэнтеролог Алексей Буеверов, составив рейтинг спиртных напитков.

Гастроэнтеролог перечислил самые вредные спиртные напитки
© Pxhere

По словам специалиста, меньше всего вреда организму причинит вино, в том числе сухое красное. Это связано с тем, что в сухом вине мало сахара.

Менее полезно пиво. Несмотря на большое количество сахара, в его составе большое количество полезных аминокислот, минералов, витаминов и полифенолов.

Третье место по полезности занимают крепкие алкогольные напитки. Хоть в них и мало сахара, но много этилового спирта.

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Наиболее вреден сладкий алкоголь: полусладкие и сладкие вина, коктейли. Сочетание сахара и спирта крайне нежелательно для человеческого организма.

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