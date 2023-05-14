Гастроэнтеролог перечислил самые вредные спиртные напитки
Наиболее опасен для здоровья сладкий алкоголь. Об этом "ФедералПресс" рассказал гастроэнтеролог Алексей Буеверов, составив рейтинг спиртных напитков.
По словам специалиста, меньше всего вреда организму причинит вино, в том числе сухое красное. Это связано с тем, что в сухом вине мало сахара.
Менее полезно пиво. Несмотря на большое количество сахара, в его составе большое количество полезных аминокислот, минералов, витаминов и полифенолов.
Третье место по полезности занимают крепкие алкогольные напитки. Хоть в них и мало сахара, но много этилового спирта.
Наиболее вреден сладкий алкоголь: полусладкие и сладкие вина, коктейли. Сочетание сахара и спирта крайне нежелательно для человеческого организма.
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