Медики выяснили, как тестостерон влияет на ощущение боли

Ученые из Шэньчжэньского университета обнаружили, что люди становятся бдительнее и внимательнее, а также острее реагируют на боль, если ввести им тестостерон. Соответствующая научная публикация появилась в Psychoneuroendocrinology.

В исследовании участвовали 30 мужчин. Первой группе ввели тестостерон, а второй — плацебо, а затем били током: как болезненно, так и незаметно. Таким образом проходили восемь экспериментальных сеансов, причем на некоторых из них болезненный удар можно было предвосхитить, а на некоторых — нет.

Участники, которые получали тестостерон, считали боль интенсивнее, чем представители другой группы. Они также оценивали боль как более сильную, если ощутимые электростимуляции были непредсказуемыми.

Результаты показали, что участники сообщили о более высокой интенсивности боли, когда им вводили тестостерон, по сравнению с оценками, которые они давали на сеансах плацебо. Боль также оценивалась как более высокая во время сеансов, когда болезненные электростимуляции были непредсказуемыми.

Авторы исследования поясняют, что тестостерон увеличил ожидаемые оценки интенсивности боли, когда ее можно было предугадать.

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