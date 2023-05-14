Кто более подвержен развитию рака: ответ онколога

Понять, что именно запускает в организме процесс формирования раковых клеток, ученые пока не могут. Однако врачи давно выделили категории людей, которые больше остальных подвержены развитию злокачественной опухоли. Об этом рассказала онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова.

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«В первую очередь это пожилые люди. Раковые опухоли образуются из клеток нашего собственного организма, в которых происходят мутации на уровне ДНК», – говорит доктор.

По словам Вахабовой, каждый день в организме образуются миллионы раковых клеток, с которыми иммунитет успешно справляется. Однако с возрастом он слабеет и начинает давать сбой, поэтому людям старше 50 лет нужно тщательно следить за здоровьем.

На втором месте в группе риска стоят курильщики. Люди, которые имеют эту вредную привычку, в 7 раз чаще других болеют раком легких.

Третье место в списке занимает генетика. К сожалению, в отдельных генах есть мутации, которые помогают развивать рак определенного типа и передавать его по наследству. Поэтому онколог рекомендует наблюдаться у врача тем людям, у кого в родне когда-либо были раковые заболевания.

Четвертое место занимают люди, контактирующие с радиоактивными и токсичными веществами. Им необходимо максимально защищать кожу и органы дыхания.

На последнем месте находятся вирусные заболевания. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит С и В.