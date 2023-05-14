Мясников назвал пользу субпродуктов для здоровья

Основную пользу субпродуктов для здоровья в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это большое количество витаминов.

Доктор пояснил, что, например, в печени содержится хорошо усваиваемое организмом железо, витамины группы В и А. При этом он предупредил, что беременным этот продукт лучше не употреблять, так как избыточное содержание в нем витамина А может плохо сказаться на развитии плода.