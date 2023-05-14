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Мясников назвал пользу субпродуктов для здоровья

Основную пользу субпродуктов для здоровья в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это большое количество витаминов.

Мясников назвал пользу субпродуктов для здоровья
© Мослента

Доктор пояснил, что, например, в печени содержится хорошо усваиваемое организмом железо, витамины группы В и А. При этом он предупредил, что беременным этот продукт лучше не употреблять, так как избыточное содержание в нем витамина А может плохо сказаться на развитии плода.

В сердце содержится антиоксидант коэнзим Q10, который по своим свойствам превосходит витамин Е. В сердце также много витаминов группы В, А И холин, отвечающий за умственную работу продолжил врач. Мозги являются источником Омега-3 и селена, который предотвращает онкозаболевания, а также инсульты и инфаркты.

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