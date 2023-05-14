Биологи выяснили, из-за чего может возникать болезнь Паркинсона

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выявили, что причиной болезни Паркинсона может быть бактерия, которая обитает в человеческом кишечнике. Соответствующая публикация появилась в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Тельца Леви, которые накапливаются в определенных клетках мозга при болезни Паркинсона, преимущественно состоят из белка α-синуклеина. Он, как правило, участвует в высвобождении нейротрансмиттеров — веществ, которые отвечают за то, чтобы электрические сигналы передавались между нервными клетками.

Из-за чего агрегируется α-синуклеин, неизвестно. Болезнь Паркинсона может передаваться по наследству, но генетикой возможно объяснить от 10% до 15% всех случаев заболеваемости. Согласно существующим исследованиям, тяжесть симптомов болезни Паркинсона пропорциональна тому, какова в кале пациента концентрация бактерий Desulfovibrio.

В рамках нового исследования изучались фекалии 10 пациентов с болезнью Паркинсона и их здоровых партнеров. В образцах выделили все штаммы Desulfovibrio, которые затем скормили червям C.elegans. Последние были способны синтезировать α-синуклеин человека, поскольку были генетически модифицированы.

Обнаружилось, что зараженные Desulfovibrio черви гораздо чаще продуцировали агрегаты α-синуклеина заметно большего размера, чем у здоровых. Такие черви также чаще умирали, чем контрольные животные. Штаммы Desulfovibrio, которые собрали у пациентов с болезнью Паркинсона, вели к большей агрегации α-синуклеина, чем те, что были в организме здоровых супругов.

Авторы публикации отмечают, что между червями и людьми существуют огромные различия. Однако они выражают надежду, что результаты исследования дадут возможность определять людей с высоким риском болезни Паркинсона, анализируя состав бактерий в их кишечнике. Они также допускают, что, если излечить человека от ряда штаммов бактерий Desulfovibrio, это позволит смягчить симптомы болезни Паркинсона.

Ранее "Рамблер" писал о неочевидных признаках болезни Паркинсона.