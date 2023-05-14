Офтальмолог перечислила болезни, приводящие к слепоте

Офтальмолог и кандидат медицинских наук Татьяна Фадейкина перечислила заболевания, приводящие к потере зрения. Об этом сообщает "Секрет Фирмы".

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Эксперт отметила, что слепота может наступить не только из-за болезней глаз, так как в организме человека взаимосвязаны все органы. Так, при сахарном диабете появляется диабетическая ретинопатия. Если не лечить это заболевание, то оно может стать причиной потери зрения.

Ослепнуть можно в результате глаукомы. Офтальмолог посоветовала регулярно посещать врача людям старше 35 лет, чтобы снизить риск осложнений. Также потеря зрения происходит из-за гипертонии. Это связано с разрушением капилляров из-за недостатка кислорода.

Слепоту могут также вызвать меланома и атрофия зрительного нерва. Эти болезни могут влиять на сосуды и состояние зрительного нерва.