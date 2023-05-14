Врач назвал ошибки, из-за которых кишечник перестает работать

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что, вопреки распространенному мнению, для нормальной работы кишечника недостаточно правильно питаться, ограничив жирное и жареное в рационе. Более того, жирное и жареное на кишку почти не влияют. А вот недостаток воды в рационе может спровоцировать серьезные проблемы в организме.

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"Если кишечник воду не получит, то свое все равно заберет. Если не хотите запоров, пейте достаточно воды", - отметил гастроэнтеролог в своем Telegram-канале.

Кроме того, кишечник не сможет нормально работать без клетчатки - это любая растительная пища.

"Клетчатка содержится в овощах, фруктах, зелени, моркови, капусте, петрушке. Нам нужен какой-то балласт, чтобы собрать в него все ненужные вещества и выбросить. Если клетчатка не поступает, кишечник вынужденно затормаживает свою работу, чтобы собрать хотя бы что-нибудь", - объяснил врач.

В результате такого сбоя появляются проблемы со стулом, запоры. Любые длительные нарушения стула приводят к воспалению. Если вам 2-3 месяца сложно ходить в туалет или, наоборот, вы еле успеваете добежать, то "с большой вероятностью опасный процесс в организме уже начался", предупредил специалист.

Здоровому человеку клетчатки нужно хотя бы 30 граммов в день, подчеркнул Сергей Вялов.

Врач также уточнил, что пища не бывает "тяжелой" или "легкой" - это образное сравнение, которое отражает наши ощущения после употребления этой пищи. Если становятся легкими овощи и фрукты, а булки и батоны кажутся тяжелыми, то с большой вероятностью у человека есть проблемы с кишечником.