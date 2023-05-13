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Невролог Державин перечислил главные причины недосыпа

Человек не может не спать. Причем важно не просто спать, но и высыпаться. Невролог Николай Державин в беседе с изданием "Доктор Питер" назвал главные причины, из-за которых человек может страдать от недосыпа.

Невролог перечислил главные причины недосыпа
© Unsplash

По мнению специалиста, качество сна в меньшей степени зависит от матраса и подушки, хотя и они нужны. А главными причинами нарушений сна Николай Державин назвал следующие:

  • Нарушение выработки мелатонина,
  • Сменная работа и частые перелеты через часовые пояса,
  • Нарушение настроения и в первую очередь,
  • Храп,
  • Болевые ощущения и развивающиеся патологии.

Со всеми этими нарушениями стоит обратиться к врачу, который сможет назначить адекватное лечение в случае необходимости.

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