Невролог перечислил главные причины недосыпа

Невролог Державин перечислил главные причины недосыпа
Человек не может не спать. Причем важно не просто спать, но и высыпаться. Невролог Николай Державин в беседе с изданием "Доктор Питер" назвал главные причины, из-за которых человек может страдать от недосыпа.
По мнению специалиста, качество сна в меньшей степени зависит от матраса и подушки, хотя и они нужны. А главными причинами нарушений сна Николай Державин назвал следующие:
- Нарушение выработки мелатонина,
- Сменная работа и частые перелеты через часовые пояса,
- Нарушение настроения и в первую очередь,
- Храп,
- Болевые ощущения и развивающиеся патологии.
Со всеми этими нарушениями стоит обратиться к врачу, который сможет назначить адекватное лечение в случае необходимости.
Ранее стало известно, на какие недуги указывает прерывистый сон.