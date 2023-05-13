Врачи предупредили о «молчаливом» симптоме тромбоза

Британские медики предупредили о «молчаливом» симптоме тромбоза
Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили о «молчаливом» симптоме, который является предвестником тромбоза.
По словам специалистов, человек зачастую игнорирует сигналы организма. Одним из таких неочевидных признаков считается внезапная боль в ноге или руке, причем ноющего характера.
Эксперты сообщили, что такие неприятные ощущения могут время от времени появляться и исчезать. Дело в том, что подобное состояние сигнализирует об образовании кровяного сгустка.
Однако не всегда ноющая боль в конечностях говорит о тромбозе. В том случае, если дискомфорт не прекращается в течение двух недель, следует обратиться за медицинской помощью, пишет Express.