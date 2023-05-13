Врачи предупредили о «молчаливом» симптоме тромбоза

Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании предупредили о «молчаливом» симптоме, который является предвестником тромбоза.

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По словам специалистов, человек зачастую игнорирует сигналы организма. Одним из таких неочевидных признаков считается внезапная боль в ноге или руке, причем ноющего характера.

Эксперты сообщили, что такие неприятные ощущения могут время от времени появляться и исчезать. Дело в том, что подобное состояние сигнализирует об образовании кровяного сгустка.