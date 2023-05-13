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Невролог Рошковская перечислила симптомы аневризмы

В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» врач-невролог Людмила Рошковская рассказала, как можно понять, что у человека образовалась аневризма.

Врач перечислила симптомы аневризмы
© Unsplash

Эксперт напомнила, что аневризма (расширение сосуда, в котором скапливается кровь) может быть смертельно опасной. При этом если она небольших размеров, то никаких признаков ее присутствия в организме человек, как правило, не замечает.

Когда же аневризма начинает расти или разрывается, тогда и появляются симптомы.

Среди основных симптомов аневризмы Рошковская назвала сильную головную боль, тошноту, рвоту, расстройства движения глаз.

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Признаки зависят от того, где образовалась или разорвалась аневризма, также подчеркнула эксперт.

Ранее врач назвал неочевидный симптом инсульта.

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