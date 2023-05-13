Ученые оценили влияние препаратов для роста мышц на сердце

Ученые из Копенгагенской университетской больницы обнаружили, что анаболические стероиды могут вредить, даже если человек перестал принимать их несколько лет назад. Исследование представили на 25 Европейском эндокринологическом конгрессе в Стамбуле.

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Анаболические стероиды — синтетические гормоны, которые имитируют мужской половой гормон тестостерон. Их применяют, чтобы увеличивать мышечную массу и улучшать спортивные результаты, однако у таких препаратов есть побочные эффекты. У мужчин из-за стероидов может начать расти грудь, выпадать волосы, снижаться уровень тестостерона и эректильная функция. Кроме того, возрастает риск болезней сердца, инсульта, почечной или печеночной недостаточности. В новом исследовании изучали последствия употребления стероидов спустя несколько лет.

Ученые обследовали 64 здоровых мужчины от 18 до 50 лет, которые занимались силовыми тренировками в Дании. Из них 28 использовали анаболические стероиды, 22 употребляли их раньше, а 14 никогда не применяли такие препараты. Обнаружилось, что и у бывших, и у нынешних потребителей стероидов плохой кровоток в области сердца.

Из этого следует, что люди, которые когда-либо употребляли стероиды, сильнее склонны к сердечным заболеваниям, чем те, кто не использовал препараты такого рода.

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