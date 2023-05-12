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После приема лекарств на языке женщины выросли волосы

В Японии у женщины на языке внезапно появились волосы. Об этом пишет медицинское издание BMJ Case Reports.

После приема лекарств на языке женщины выросли волосы
© Unsplash

Лекарство 60-летней женщине выписали врачи, ей нужно было принимать антибиотик. После применения препарата на языке появились волосы. Антибиотик ей был назначен в рамках химиотерапии, которую ей проводили против рака прямой кишки, обнаруженного 14 месяцев назад. Когда она начала принимать антибиотик, ее язык сначала почернел, а затем на нем вытянулись волосы.

Врачи провели обследование и выяснили, что на фоне приема антибиотика у женщины развилась хроническая гипертрофия вкусовых сосочков, они вытянулись и стали похожими на тонкие черные нити, которые легко было спутать с волосами. Этот антибиотик женщине отменили и назначили другой, через полгода ее состояние стало лучше.

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