После приема лекарств на языке женщины выросли волосы
В Японии у женщины на языке внезапно появились волосы. Об этом пишет медицинское издание BMJ Case Reports.
Лекарство 60-летней женщине выписали врачи, ей нужно было принимать антибиотик. После применения препарата на языке появились волосы. Антибиотик ей был назначен в рамках химиотерапии, которую ей проводили против рака прямой кишки, обнаруженного 14 месяцев назад. Когда она начала принимать антибиотик, ее язык сначала почернел, а затем на нем вытянулись волосы.
Врачи провели обследование и выяснили, что на фоне приема антибиотика у женщины развилась хроническая гипертрофия вкусовых сосочков, они вытянулись и стали похожими на тонкие черные нити, которые легко было спутать с волосами. Этот антибиотик женщине отменили и назначили другой, через полгода ее состояние стало лучше.