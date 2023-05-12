Врач рассказал, чем опасно учащенное сердцебиение

О скрытой опасности учащенного сердцебиения рассказал врач-аритмолог и кардиохирург Юрий Запрягаев беседе с «Лентой.ру».

© unsplash.com

Специалист предупреждает, что учащенное сердцебиение может привести к инсультам. Хотя миф о том, что это не опасно, распространен достаточно широко.

«Правда в том, что фибрилляция предсердий — это серьезное заболевание, при котором сердце бьется учащенно и прерывисто (неритмично). Ее еще называют мерцательной аритмией, потому что предсердия как бы мерцают», — объяснил Юрий Запрягаев.

Такой вид аритмии может привести к развитию сердечной недостаточности и инсульту.

Еще один распространенный миф связан возрастом. В действительности, как отмечает врач, мерцательная аритмия может возникнуть в любом возрасте, хотя риск ее развития увеличивается с возрастом.

Также некоторые пациенты, как рассказал Юрий Запрягаев, убеждены, что фибрилляцию предсердий можно обнаружить только в ходе специального обследования. на самом же деле это не так. Главные симптомы, на которые нужно обратить внимание, - ощутимо учащенное (неритмичное) сердцебиение, одышка и усталость. Кстати, умные часы могут указать на эти проблемы.