Доктор Мясников: ускорение метаболизма позволит похудеть

Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Однако доктор Александр Мясников поделился информацией о том, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте.

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По словам специалиста, наиболее действенными методами повышения метаболизма являются правильное питание и регулярная физическая активность.

— Чтобы поддерживать метаболизм надо больше шевелиться. Это закаливание, это холодная вода, движение и правильное питание, — отметил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт отметил, что для поддержания оптимальной физической формы необходимо потреблять не более 1,8 тысячи калорий в день, а при похудении — не получать меньше 1000 калорий.