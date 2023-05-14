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Доктор Мясников рассказал, как эффективно наладить обмен веществ и быстро похудеть

Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Однако доктор Александр Мясников поделился информацией о том, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте.

Доктор Мясников: ускорение метаболизма позволит похудеть
© Вечерняя Москва

По словам специалиста, наиболее действенными методами повышения метаболизма являются правильное питание и регулярная физическая активность.

— Чтобы поддерживать метаболизм надо больше шевелиться. Это закаливание, это холодная вода, движение и правильное питание, — отметил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт отметил, что для поддержания оптимальной физической формы необходимо потреблять не более 1,8 тысячи калорий в день, а при похудении — не получать меньше 1000 калорий.

Жир на животе не так легко согнать, особенно если у человека от природы медленный обмен веществ. Однако есть три правила, которым стоит следовать, чтобы похудеть без вреда для здоровья.

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