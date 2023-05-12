Терапевт Чернышова рассказала о причинах неожиданного повышения температуры тела
Повышение температуры тела может быть связано не только с воспалительными процессами в организме. О некоторых других неочевидных причинах рассказала Москве 24 терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт назвала переутомление и стресс причинами внезапного повышения температуры тела. При таких обстоятельствах у человека наблюдается так называемый термоневроз.
Иногда температура тела меняется на фоне приема лекарственных средств. Чаще всего о подобной вероятной реакции организма производитель информирует потребителя в инструкции к препарату, в графе «побочные эффекты».
Повышается температура при тепловом ударе и вследствие хирургического вмешательства.
«После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма», – заключила врач.
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