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Терапевт Чернышова рассказала о причинах неожиданного повышения температуры тела

Повышение температуры тела может быть связано не только с воспалительными процессами в организме. О некоторых других неочевидных причинах рассказала Москве 24 терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт назвала переутомление и стресс причинами внезапного повышения температуры тела. При таких обстоятельствах у человека наблюдается так называемый термоневроз.

Три вопроса доктору о температуре на фоне стресса

Иногда температура тела меняется на фоне приема лекарственных средств. Чаще всего о подобной вероятной реакции организма производитель информирует потребителя в инструкции к препарату, в графе «побочные эффекты».

Повышается температура при тепловом ударе и вследствие хирургического вмешательства.

«После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма», – заключила врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что противопоказано при высокой температуре.

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