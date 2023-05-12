Повышение температуры тела может быть связано не только с воспалительными процессами в организме. О некоторых других неочевидных причинах рассказала Москве 24 терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт назвала переутомление и стресс причинами внезапного повышения температуры тела. При таких обстоятельствах у человека наблюдается так называемый термоневроз.

Иногда температура тела меняется на фоне приема лекарственных средств. Чаще всего о подобной вероятной реакции организма производитель информирует потребителя в инструкции к препарату, в графе «побочные эффекты».

Повышается температура при тепловом ударе и вследствие хирургического вмешательства.

«После операций, в том числе удаления зуба, может быть повышение температуры. Это нормальная реакция организма», – заключила врач.