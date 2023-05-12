Галитозом в медицине называют запах изо рта. О причинах его появления и мерах профилактики Life.ru рассказала оториноларинголог Егине Варосян.

Эксперт отметила, что чаще всего галитоз возникает из-за кариеса, разрушения зубов, недостаточной гигиены полости рта, ношения брекетов. В некоторых случаях запахом изо рта сопровождается развитие сахарного диабета, заболеваний лор-органов и ЖКТ.

Основные меры профилактики – это чистка зубов дважды в день, отказ от курения, использование зубной нити. Однако специалист также рекомендует нанести визит к стоматологу и обследоваться, чтобы выяснить причину появления неприятного запаха изо рта.

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