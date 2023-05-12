Доктор Мясников рассказал о медикаментах, вредящих слуху

Бесконтрольный прием некоторых препаратов без назначения врача и правильной дозировки может привести к снижению слуха и тугоухости. Список лекарств опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий и кардиолог Александр Мясников.

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На первом месте в списке оказались антибиотики. По мнению медика, особо опасно самоназначение инъекционных препаратов, как то гентамицина, тобрамицина, амикацина и неомицина. Но и в таблетированной форме не стоит принимать эритромицин, кларитромицин, а также тетрациклин без назначения врача.

В больших дозах такое распространенное средство, как аспирин, может спровоцировать появление шума в ушах. Аналогичными последствиями обернется частое применение нестероидных противовоспалительных препаратов (к ним относится парацетамол, ибупрофен), предупредил врач.

Мочегонные (фуросемид, торасемид), противомалярийные препараты, а также Виагра и Сиалис могут привести к снижению слуха, как и некоторые средства химиотерапии.

Врач напомнил, что проблемы со слухом могут возникать на фоне отравления тяжелыми металлами (кадмием, ртутью, свинцом), а также развития хронических заболеваний – сахарного диабета, нарушений функции щитовидной железы.

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