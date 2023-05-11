Реабилитолог заявил о необходимости следить за ростом после 55 лет

"Стоит обратиться к врачу в двух случаях: если вы женщина и вам исполнилось 55 лет, а также если у вас сломана лучевая кость. Для уточнения диагноза врач назначит вам костную денситометрию - исследование плотности костей. Это займет всего три минуты: вы ложитесь в аппарат, делается снимок, и вы выходите".