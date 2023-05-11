Реабилитолог заявил о необходимости следить за ростом после 55 лет

Реабилитолог Терновой заявил о необходимости следить за ростом после 55 лет
О необходимости отслеживать изменения в росте после 55 лет и связанных с этим проблемах рассказал Константин Терновой, директор Центра медицинской реабилитации и врач-травматолог-ортопед Сеченовского университета. Об этом он рассказал в интервью для «Газеты.Ru».
Остеопороз – это состояние, при котором костная ткань становится хрупкой. Кальций вымывается из организма, что делает кости хрупкими и увеличивает риск переломов, включая микропереломы позвонков.
Как объяснил Терновой, нормальный позвонок похож на шайбу. Поскольку центр тяжести находится спереди, сила давления действует на переднюю часть позвонка. Когда передняя часть позвонка ломается, образуется клин, который имеет более широкую область сзади. Это приводит к постепенному наклону пациента вперед. Поэтому на рентгене видно треугольное образование, иногда называемое «рыбьим».
Помимо уменьшения роста, по словам специалиста, есть и другие факторы, которые указывают на необходимость незамедлительного обращения к врачу:
"Стоит обратиться к врачу в двух случаях: если вы женщина и вам исполнилось 55 лет, а также если у вас сломана лучевая кость. Для уточнения диагноза врач назначит вам костную денситометрию - исследование плотности костей. Это займет всего три минуты: вы ложитесь в аппарат, делается снимок, и вы выходите".
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