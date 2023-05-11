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Врач Бас рассказал об опасной венерической болезни

Благополучные люди часто считают, что венерические заболевания их не затрагивают. Однако, по словам эксперта Виктора Баса, это заблуждение. Венеролог рассказывает о распространенной инфекции, передающейся половым путем - гонорее, пишет Stolicaonego.ru.

Врач рассказал об опасной венерической болезни
© unsplash.com

Гонорея вызвана бактерией Neisseria gonorrhoeae и поражает половые пути, включая шейку матки, матку, фаллопиевы трубы, а также слизистые оболочки рта, горла, глаз и прямой кишки. Бас подчеркивает, что гонореей может заразиться любой сексуально активный человек.

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Использование презервативов при каждом половом акте может снизить риск передачи инфекции. Однако наиболее надежным способом предотвращения передачи гонореи и других венерических заболеваний является воздержание от секса с незнакомыми партнерами или установление долгосрочных моногамных отношений с проверенным партнером, свободным от инфекций.

Ранее мы писали о том, что инфекционист назвала симптомы клещевого энцефалита.

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