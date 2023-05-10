Очаги птичьего гриппа выявили в пяти районах Кировской области

Очаги заражения птичьим гриппом зафиксировали в пяти районах Кировской области. Доступ к месту обнаружения ограничили, сообщается на сайте правительства региона.

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Уточняется, что очаги выявили в Фаленском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, Кирово-Чепецке и Кирове. Там организовали дезинфекцию. Также в данных местах проводят осмотр личных хозяйств и вакцинацию домашних птиц.

По словам главы управления ветеринарии региона Сергея Чучалина, в неблагополучных районах региона специалисты провели обследования 732 подсобных хозяйств, привили 9 тысяч птиц и отобрали 2 750 проб биологического материала. Исследование 385 проб показало отрицательные результаты.