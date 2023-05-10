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Терапевт Кондрахин перечислил причины боли в пояснице у пожилых людей

Возникновение дискомфорта и боли в поясничном отделе у пожилых людей может быть следствием не только травмы или перенапряжения. Какие заболевания и состояния маскируются под этим симптомом, Москве 24 рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

В первую очередь эксперт связывает боли в пояснице с радикулитом или радикулопатией.

«Боли связаны с дегенеративным изменением межпозвоночных дисков, которые, по сути, являются амортизаторами. Если амортизаторы по какой-то причине ломаются, позвонки начинают друг о друга тереться», – пояснил врач.

Этот процесс приводит к болезненным ощущениям.

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Вторая причина – мочекаменная болезнь (при перемещении камня) и воспаление почек. Но не менее редко боль появляется из-за неправильного поднятия тяжестей и спазма мышц, напомнил медик. В таком случае допустимо использовать разогревающие мази. Однако если боль сохраняется в течение одного-двух дней терапевт рекомендует не откладывать визит к врачу, так как симптом может сигнализировать о патологии в работе внутренних органов.

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