$76.82-1.7984.91-2.09

Флеболог Пасов связал онкологию, переломы и генетику с высоким риском развития тромбоза

У некоторых мужчин и женщин смертельно опасный тромбоз статистически возникает чаще. О группах риска изданию Nation news рассказал флеболог Виктор Пасов.

Флеболог назвал три неочевидных фактора развития тромбоза
© globallookpress.com

Онкологические заболевания сами по себе остаются угрозой для жизни. Тромбоз же развивается на фоне прохождения химиотерапии, отметил эксперт.

Еще один фактор риска – генетическая предрасположенность. Поэтому медик призвал регулярно проходить обследования, если у близких кровных родственников есть в анамнезе тромбоз.

Названы распространенные болезни, повышающие риск тромбоза

Также врач заявил, что у людей с переломами нижних конечностей нередко развивается заболевание. Поэтому и им необходимо время от времени проходить ультразвуковое и рентгенографическое исследования сосудов.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как с помощью медведей ученые нашли механизм лечения тромбов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий