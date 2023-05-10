Флеболог назвал три неочевидных фактора развития тромбоза

У некоторых мужчин и женщин смертельно опасный тромбоз статистически возникает чаще. О группах риска изданию Nation news рассказал флеболог Виктор Пасов.

Онкологические заболевания сами по себе остаются угрозой для жизни. Тромбоз же развивается на фоне прохождения химиотерапии, отметил эксперт.

Еще один фактор риска – генетическая предрасположенность. Поэтому медик призвал регулярно проходить обследования, если у близких кровных родственников есть в анамнезе тромбоз.

Также врач заявил, что у людей с переломами нижних конечностей нередко развивается заболевание. Поэтому и им необходимо время от времени проходить ультразвуковое и рентгенографическое исследования сосудов.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как с помощью медведей ученые нашли механизм лечения тромбов.