Врач рассказал о причинах боли в пояснице у пожилых

Боль в пояснице у пожилых людей может сигнализировать о дегенеративном изменении межпозвоночных дисков, мочекаменной болезни и некоторых других недугах. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, одна из причин боли в пояснице у возрастной категории граждан – это радикулопатия. "В этом случае боли связаны с дегенеративным изменением межпозвоночных дисков, которые, по сути, являются амортизаторами. Если амортизаторы по какой-то причине ломаются, позвонки начинают друг о друга тереться и возникают болезненные ощущения", – пояснил эксперт.

При мочекаменной болезни, когда камень двигается, могут возникать болевые ощущения в пояснице. Пиелонефрит – воспаление почек – тоже может давать такую картину.

Кроме того, боль в пояснице может появляться при неправильном поднятии тяжестей. "Многие часто испытывают такую боль, когда что-то неправильно поднимают, копают на даче. Неправильное поднятие тяжести приводит к спазму мышц, и возникает сильная боль", – говорит Кондрахин.

Причин у появления боли в пояснице может быть множество, и некоторые из них связаны с патологией органов, в связи с чем заниматься самолечением не рекомендуется. Лучше всего обратиться к специалисту, который поставит диагноз и назначит эффективную терапию, подчеркнул врач.

Если человек знает, что он периодически неправильно поднимает тяжести и боль связана с этим, тогда можно использовать разогревающие мази на основе вытяжки из жгучего перца. Если в течение одного-двух дней это не помогает, нужно срочно обратиться к врачу.