Врач рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами
Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин в беседе с РИАМО рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами. В первую очередь, по его словам, необходимо придерживаться здорового питания, исключив из рациона сладости и газированные напитки.
Также специалист посоветовал исключить кофе, так как он резко усиливает возбуждение коры головного мозга, мешает сконцентрироваться и нарушает сон. Кроме того, он рекомендовал употреблять 1,5 – 2 л воды в сутки. Обильное питье успокоит и подпитает мозг кислородом, пояснил врач.
«Нужно придерживаться определенного режима сна и спать не менее 6-8 часов в сутки, чтобы организм привык просыпаться в одно и то же время и не было дополнительного стресса от более раннего подъема перед экзаменами», — продолжил Сутормин.
Для тренировки повышения работоспособности мозга он советует учить стихи, решать головоломки, а также задачи на логику и внимательность.
Ранее заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов посоветовал пить чай и кофе для улучшения памяти.