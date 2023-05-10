$76.82-1.7984.91-2.09

Врач рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами

Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин в беседе с РИАМО рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами. В первую очередь, по его словам, необходимо придерживаться здорового питания, исключив из рациона сладости и газированные напитки.

Врач рассказал, как натренировать мозг перед экзаменами
© Газета.Ru

Также специалист посоветовал исключить кофе, так как он резко усиливает возбуждение коры головного мозга, мешает сконцентрироваться и нарушает сон. Кроме того, он рекомендовал употреблять 1,5 – 2 л воды в сутки. Обильное питье успокоит и подпитает мозг кислородом, пояснил врач.

«Нужно придерживаться определенного режима сна и спать не менее 6-8 часов в сутки, чтобы организм привык просыпаться в одно и то же время и не было дополнительного стресса от более раннего подъема перед экзаменами», — продолжил Сутормин.

Для тренировки повышения работоспособности мозга он советует учить стихи, решать головоломки, а также задачи на логику и внимательность.

Ранее заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов посоветовал пить чай и кофе для улучшения памяти.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий