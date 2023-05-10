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Эксперт рассказал, как распознать внутреннее кровотечение

Эксперт Лев Авербах рассказал о симптомах, по которым можно определить наличие внутреннего кровотечения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт рассказал, как распознать внутреннее кровотечение
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Распознать внутреннее кровотечение можно по следующим симптомам: холодный пот, жажда, головокружение, бледность, слабость и сонливость.

Кроме того эксперт отметил, что при кровотечении человек страдает синдромом "Ваньки-встаньки". То есть человек пытается встать, но падает обратно. Как правило это происходит при наличии крови или жидкости в животе.

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Также существуют признаки, которые характерны для определенных кровотечений. Например рвота с кровью появляется при наличии желудочного кровотечения. Кашель с кровью говорит о кровотечении в легком.

Ранее сообщалось, что в России научились останавливать кровотечение за 40 секунд.

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