Кардиолог назвал способ пережить магнитные бури

Вспышки на Солнце являются причиной магнитных бурь, которые оказывают негативное воздействие на здоровье людей, особенно на тех, у кого есть проблемы с вегетососудистой системой. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Кремнев рассказал «Парламентской газете», как пережить этот период без сильного ухудшения самочувствия.

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Эксперт отметил, что старший возраст и прошедшие инфаркт или инсульт люди чувствительны к геомагнитным возмущениям. Кремнев посоветовал людям в зоне риска увеличить дозу лекарства, которое они постоянно принимают по назначению лечащего врача, на день или накануне магнитных бурь. При гипертонической болезни это могут быть препараты от повышенного давления, а при проблемах с сердцем — средства от стенокардии или аритмии.

Однако, не только лекарства могут помочь в такой ситуации, уточнил врач. Движение тоже является хорошим способом поддержания здоровья во время магнитных бурь. Человек может совершать спокойные прогулки или заниматься легкой аэробной нагрузкой, такой как плавание или гимнастика. Это, по его словам, помогает улучшить работу сердца и сосудов. Кроме того, на здоровых людей магнитные бури не оказывают особого влияния.

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