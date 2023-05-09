$76.82-1.7984.91-2.09

Кардиолог Кремнев назвал способ пережить магнитные бури

Вспышки на Солнце являются причиной магнитных бурь, которые оказывают негативное воздействие на здоровье людей, особенно на тех, у кого есть проблемы с вегетососудистой системой. Доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Кремнев рассказал «Парламентской газете», как пережить этот период без сильного ухудшения самочувствия.

Кардиолог назвал способ пережить магнитные бури
© unsplash.com

Эксперт отметил, что старший возраст и прошедшие инфаркт или инсульт люди чувствительны к геомагнитным возмущениям. Кремнев посоветовал людям в зоне риска увеличить дозу лекарства, которое они постоянно принимают по назначению лечащего врача, на день или накануне магнитных бурь. При гипертонической болезни это могут быть препараты от повышенного давления, а при проблемах с сердцем — средства от стенокардии или аритмии.

Когда вызывать скорую при аритмии

Однако, не только лекарства могут помочь в такой ситуации, уточнил врач. Движение тоже является хорошим способом поддержания здоровья во время магнитных бурь. Человек может совершать спокойные прогулки или заниматься легкой аэробной нагрузкой, такой как плавание или гимнастика. Это, по его словам, помогает улучшить работу сердца и сосудов. Кроме того, на здоровых людей магнитные бури не оказывают особого влияния.

Ранее мы писали о том, что диетолог раскрыл секрет долголетия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий