Терапевт назвала основную опасность магнитных бурь

Основную опасность, которую представляют для здоровья человека геомагнитные бури, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По словам специалиста, в дни особой активности магнитных бурь у человека могут обостряться хронические заболевания. Кроме того, возможно появление головных болей, резкой смены настроения и повышенная утомляемость.

Врач также предупредила, что у метеозависимых и пожилых людей возникает риск развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов. Магнитные бури могут влиять и на ментальное здоровье людей.

Как сообщает общественная служба новостей, магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле 9 и 10 мая.