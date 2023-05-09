В ходе беседы с RT спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин, работающий в лаборатории «Гемотест», поделился своими советами по достижению долголетия. Он подчеркнул, что состояние здоровья людей, живущих на протяжении долгого времени, тесно связано с тем, что они едят ежедневно. По словам эксперта, важно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает морепродукты и жирную рыбу, богатые жирными кислотами, витаминами и минералами.

Антон Брыкин также отметил, что жители Испании и Италии употребляют в своем рационе много свежих фруктов, овощей и зелени, что благотворно влияет на работу ЖКТ. Кроме того, они часто используют свежевыжатое оливковое масло, которое содержит насыщенные жиры и помогает предотвращать онкологические заболевания и атеросклероз.

Нутрициолог отметил также особую диету долгожителей Кавказа, которые употребляют много жареного красного мяса. Однако, по мнению специалиста, это может повысить риск онкологических заболеваний. С другой стороны, он отметил, что жители Кавказа употребляют мясо уже веками, и их ЖКТ приспособлен к его перевариванию. Кроме того, считается, что употребление талой воды является фактором долголетия для жителей горных районов Кавказа, так как есть исследования, подтверждающие ее пользу для здоровья.

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