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Пульмонолог Пальман перечислил причины ощущения нехватки воздуха

Врач-пульмонолог и кандидат медицинских наук Александр Пальман сообщил о причинах ощущения нехватки воздуха. Его слова приводит Москва 24.

Пульмонолог перечислил причины ощущения нехватки воздуха
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Причинами затрудненного дыхания с нехваткой воздуха, по словам эксперта, могут быть бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, которые возникают из-за нарушения проходимости бронхов. Кроме того, различные заболевания также могут сопровождаться симптомом нехватки воздуха, уточнил он.

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Врач утверждает, что некоторые случаи одышки и удушья могут быть связаны с сердечной недостаточностью или дыхательным эквивалентом стенокардии. В этих случаях появляется нетипичная боль, одышка и ощущение недостатка воздуха из-за недостатка кислорода в сердечной мышце, уточнил он.

Кроме того, подчеркнул специалист, психологический стресс может также вызвать ощущение нехватки воздуха. Это гипервентиляционный синдром, который может приводить к серьезным проблемам, однако поддающийся лечению.

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