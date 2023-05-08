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Терапевт Раменский: занозу можно убрать пластырем или с помощью тёплых ванн

Если не повезло посадить занозу, то лучше не геройствовать, а сразу обратиться к врачу, так у него есть и опыт, и все необходимые инструменты. Но иногда можно справиться и самому, особенно если заноза деревянная, а врач находится очень далеко. Для этого нужно сперва обработать место занозы антисептиком.

Терапевт: занозу можно убрать пластырем или с помощью теплых ванн
© Секрет Фирмы

Самый простой способ вынуть занозу — игла или пинцет, но если их нет, то подойдёт и обычная ванночка. Место, пострадавшее от занозы, опускают в ванночку с тёплой водой и солью на десять минут, после этого заноза легко уходит. Можно и приклеить пластырь липким слоем к ранке и резко дернуть, тогда заноза может и выйти.

Если эти способы не помогают, то можно место с занозой намазать ихтиоловой мазью и антисептиком и забинтовать. Через несколько часов такого компресса заноза должна выйти, объяснил терапевт Павел Раменский.

Но если попробовали уже всё, а заноза и ныне там, то стоит обратиться к врачу чего бы этого ни стоило, потому что из-за такой мелочи может развиться воспаление, выскочить инфекция и все такое. А для ребёнка это вдвойне может оказаться неприятно — место начнет опухать, пойдут гной и всё такое.

Занозы не единственные неприятности, которые можно получить на природе. Одной из самых популярных проблем считаются клещи. Поэтому педиатр Екатерина Кайсина напомнила, что нужно делать, если тебя укусил клещ.

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