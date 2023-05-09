Врач назвал осложнения от наркоза
Терапевт Кондрахин: чем глубже наркоз, тем выше вероятность серьёзных осложнений. В современном обществе почти каждому человеку рано или поздно приходится столкнуться с анестезией и испытать на себе, что это такое. Вообще наркоз нужен для того, чтобы человек, которому нужна операция, не умер от болевого шока. Однако иногда он вызывает неприятные осложнения в организме.
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, наркоз работает так, что отключает нервную деятельность человека и организм от ощущения боли. Только вот все остальные показатели остаются активными.
Вообще есть два вида наркоза:
- Местный — применение анестетика на непосредственном месте оперативного вмешательства. Например, когда человеку колют лидокаин в место, где, допустим, нужно зашить рану.
- Общий — когда человек отключается полностью. У общего наркоза есть также подвиды.
Чем глубже наркоз, тем больше расслабляются мысли и выше вероятность серьёзных осложнений, предупредил специалист.
«Человек может задохнуться, если наркоз окажется очень глубоким. Потому что может наступить дыхательная недостаточность. Или может пострадать высшая нервная система», — отметил Кондрахин.
Наркоз воздействует на центры боли, но после выхода из него пациент снова чувствует её. Если не случилось каких-то непредвиденных ситуация или побочек.
Ещё наркоз может вызвать разного рода галлюцинации — звуковые, тактильные или зрительные. Наверное, каждый в соцсетях видел, на которых люди смешно себя ведут после операций. Причём такой вид осложнения не зависит от возраста и пола, а только от переносимости организмом наркотического воздействия.
В человеческом организме есть ферменты, которые уничтожают разные химические вещества. Если ферментативная система работает хорошо, то человек без последствий переносит наркоз. А если же у человека, к примеру, заболевания печени или почек, то выходить из наркоза ему будет сложнее и вероятность осложнений выше.
Но иногда общий наркоз нужен даже при лечении зубов. Некоторые люди настолько сильно боятся зубных врачей, что могут выдержать лечение полости рта только во сне. На местную анестезию эти пациенты никак не соглашаются. Стоматолог-ортопед Илья Савин рассказал, в каких случаях стоит лечить зубы под общим наркозом.