Врач назвал осложнения от наркоза

Терапевт Кондрахин: чем глубже наркоз, тем выше вероятность серьёзных осложнений. В современном обществе почти каждому человеку рано или поздно приходится столкнуться с анестезией и испытать на себе, что это такое. Вообще наркоз нужен для того, чтобы человек, которому нужна операция, не умер от болевого шока. Однако иногда он вызывает неприятные осложнения в организме.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, наркоз работает так, что отключает нервную деятельность человека и организм от ощущения боли. Только вот все остальные показатели остаются активными.

Вообще есть два вида наркоза:

Местный — применение анестетика на непосредственном месте оперативного вмешательства. Например, когда человеку колют лидокаин в место, где, допустим, нужно зашить рану.

Общий — когда человек отключается полностью. У общего наркоза есть также подвиды.

Чем глубже наркоз, тем больше расслабляются мысли и выше вероятность серьёзных осложнений, предупредил специалист.

«Человек может задохнуться, если наркоз окажется очень глубоким. Потому что может наступить дыхательная недостаточность. Или может пострадать высшая нервная система», — отметил Кондрахин.

Наркоз воздействует на центры боли, но после выхода из него пациент снова чувствует её. Если не случилось каких-то непредвиденных ситуация или побочек.

Ещё наркоз может вызвать разного рода галлюцинации — звуковые, тактильные или зрительные. Наверное, каждый в соцсетях видел, на которых люди смешно себя ведут после операций. Причём такой вид осложнения не зависит от возраста и пола, а только от переносимости организмом наркотического воздействия.

В человеческом организме есть ферменты, которые уничтожают разные химические вещества. Если ферментативная система работает хорошо, то человек без последствий переносит наркоз. А если же у человека, к примеру, заболевания печени или почек, то выходить из наркоза ему будет сложнее и вероятность осложнений выше.