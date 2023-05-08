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Ученые рассказали, когда дорога на работу опасна

Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что длительная поездка на работу ведет к уменьшению физической активности, избыточному весу и проблемам со сном. От расположения офиса может зависеть склонность к пьянству, сообщается на сайте университета.

Ученые рассказали, когда дорога на работу опасна
© Pxhere

Исследователи изучали данные Шведского продольного обследования состояния здоровья, которое проходило в 2012-2018 годах. Они содержали информацию о том, как живут и насколько далеко от дома работают 13 тысяч человек.

Выяснилось, что, если работа находится более чем в трех километрах от дома и до нее нужно ехать, у человека с большей вероятностью снизится физическая активность, возникнет лишний вес и начнутся проблемы со сном. Те, кто работал более 40 часов и проводили в дороге больше 5 часов в неделю чаще сталкивались с перечисленными трудностями, чем когда тратили на дорогу от одного до пяти часов.

Сколько калорий сжигается при разных видах активности

Кроме того, когда место работы человека находилось в районе с социально–экономическим статусом или рядом с баром, у него с большей вероятностью проявлялись первые признаки алкогольной зависимости.

В идеале, по словам ученых, работа должна находиться не дальше чем в трех километрах от дома. В таком случае люди более активны и реже испытывают стресс, поскольку экономят время, которое могло бы тратиться на дорогу.

Ранее "Рамблер" писал о связи физической активности с долговременным ковидом.

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