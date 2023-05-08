Ученые обнаружили позитивный эффект от использования интернета

Защитить мозг от преждевременного старения при некоторых условиях может регулярное использование интернета. К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета. Подробно о своем исследовании специалисты рассказали в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

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В эксперименте участвовали более 18 000 пациентов возрастом от 50 до 65 лет. Наблюдение за ними велось на протяжении 17 лет. Исследование показало, что использование интернета снижает риск развития деменции у пожилых людей примерно в два раза, но при одном условии.

Дело в умеренности. По мнению ученых, слишком частое использование интернета – более шести часов в день – негативно сказывается на мозге, приближая деменцию.

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