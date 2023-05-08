Сомнолог объяснил, как влияет будильник на состояние по утрам

Будильник однозначно является фактором стресса и искусственно созданной тревоги для нервной системы человека, заявил сомнолог Алексей Мелехин.

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По его словам, люди вполне могут просыпаться сами, поскольку у каждого есть внутренние циркадные ритмы. Особенно опасна постоянная перестановка будильника, например, три раза подряд с переносом времени на пять минут.

«Формируется некий тревожный марафон, сон становится фрагментарным, появляется ощущение разбитости, вы досыпаете, снижается концентрация внимания, человек ломает свой ритм», — объяснил специалист в беседе с aif.ru.

Так что лучше всего использовать один будильник. Когда он прозвенел, не надо резко вскакивать, важно дать себе пару минут просто полежать, добавил эксперт.