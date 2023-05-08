Сомнолог объяснил, как влияет будильник на состояние по утрам

Сомнолог Мелехин объяснил, как влияет будильник на состояние человека по утрам
Будильник однозначно является фактором стресса и искусственно созданной тревоги для нервной системы человека, заявил сомнолог Алексей Мелехин.
По его словам, люди вполне могут просыпаться сами, поскольку у каждого есть внутренние циркадные ритмы. Особенно опасна постоянная перестановка будильника, например, три раза подряд с переносом времени на пять минут.
«Формируется некий тревожный марафон, сон становится фрагментарным, появляется ощущение разбитости, вы досыпаете, снижается концентрация внимания, человек ломает свой ритм», — объяснил специалист в беседе с aif.ru.
Так что лучше всего использовать один будильник. Когда он прозвенел, не надо резко вскакивать, важно дать себе пару минут просто полежать, добавил эксперт.
Кроме того, медик развеял миф об «умных» будильниках. Это всего лишь маркетинговый ход, поскольку фазы сна человека, которые якобы таким гаджетами отслеживаются, постоянно меняются, а организм регулярно перестраивается, резюмировал Мелехин.