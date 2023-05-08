Диетолог перечислила симптомы углеводного похмелья

Мы привыкли думать, что злоупотребление сладостями имеет отложенный эффект. Это мнение опровергла диетолог Татьяна Жаровская. Симптомы так называемого углеводного похмелья врач перечислила в беседе с радио Sputnik.

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Одним из первых признаков углеводного похмелья будет раздражительность или апатия, когда вы не едите сладкое.

«Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора. В результате приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей», – объяснила эксперт.

Врач напомнила, что Институт питания рекомендует съедать не более 50 граммов сладостей в день (конфет и печенья). Употребление сладкого в объеме более 100 граммов ежедневно приведет к углеводному похмелью, предупредила Жаровская. Однако как скоро проявятся признаки этого состояния – зависит от индивидуальных особенностей организма.

«У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно», – отметила Жаровская.

Диетолог подчеркнула, что углеводное похмелье отражается на функционировании печени, которая участвует в метаболизме. Злоупотребление сладостями ставит под удар здоровье и провоцирует возникновение воспалительных процессов, инсулинорезистентности и других заболеваний.