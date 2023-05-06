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Врачи предрекли США новую волну коронавируса

Американские вирусологи предупреждают Белый дом о том, что в стране может произойти новая вспышка коронавируса. Об этом пишет газета Washington Post.

Врачи предрекли США новую волну коронавируса
© PxHere

Иммунолог и вирусолог из Гарвардской медицинской школы Дэн Барух рассказал о встрече в Белом доме, на которой присутствовали ведущие специалисты в сфере вирусологии и представители администрации американского президента.

«Никто не говорит, что [вероятность] равна нулю. И никто не говорит о 80%. Это больше, чем бесконечно малый шанс, и ни в коем случае не несомненный факт», - высказал предположение Дэн Барух.

Другой эксперт - Эри Топол - оценил вероятность новой вспышки коронавируса в 20 процентов.

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