Врачи предрекли США новую волну коронавируса
Американские вирусологи предупреждают Белый дом о том, что в стране может произойти новая вспышка коронавируса. Об этом пишет газета Washington Post.
Иммунолог и вирусолог из Гарвардской медицинской школы Дэн Барух рассказал о встрече в Белом доме, на которой присутствовали ведущие специалисты в сфере вирусологии и представители администрации американского президента.
«Никто не говорит, что [вероятность] равна нулю. И никто не говорит о 80%. Это больше, чем бесконечно малый шанс, и ни в коем случае не несомненный факт», - высказал предположение Дэн Барух.
Другой эксперт - Эри Топол - оценил вероятность новой вспышки коронавируса в 20 процентов.