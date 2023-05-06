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Невролог Демьяновская объяснила, почему люди боятся крови

Мнением поделилась в беседе с изданием «Газета.ру» врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Названа причина, почему люди боятся крови
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По словам эксперта, гемофобия (паническая боязнь крови) может быть вызвана ассоциацией с возможными ранениями. Организм в этом случае пытается защититься.

Проявляться гемофобия может головокружением, тошнотой, дрожью в руках и ногах, затруднением дыхания, иногда человек даже может упасть в обморок.

Это происходит из-за того, что надпочечники человека в то время, когда он испытывает страх, выбрасывают в кровь стрессовые гормоны. Они оказывают воздействие на блуждающий нерв, который отвечает за артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Когда человек видит кровь, его артериальное давление падает, а сердцебиение замедляется. Мозг получает меньше кислорода, человек чувствует слабость, может кружиться голова.

Как определить густоту крови и почему важно за этим следить

Демьяновская отмечет, что организм таким образом защищает человека в случае реальной опасности: при настоящем ранении он потеряет не слишком много крови.

Ранее стало известно, что в России научились останавливать кровотечение за 40 секунд.

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