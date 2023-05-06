Невролог порекомендовала, как справиться с острой болью в спине

Если возникает сильная боль в спине, онемение или слабость в конечностях, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Об этом и о других опасных симптомах рассказала "Газете.ру" невролог Галина Чудинская.

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По словам эксперта, если боль в конечностях сопровождают такие симптомы, как слабость в конечностях или онемение, нарушение работы органов таза, это может быть сигнал того, что произошло защемление нервных корешков. Если боль отдает в руку или ногу, также не следует оттягивать обращение за медицинской помощью.

Невролог рекомендует оценивать боль по визуально-аналоговой шкале от 0 до 10. Если при условии, что 10 — самая сильная боль, какую человек может себе представить, он оценивает свои ощущения на 4 и они не исчезают три-пять дней, обращаться к врачу повод есть.

Когда боль не такая сильная и знакома пациенту, допустимо лечиться наружными и пероральными нестероидными противовоспалительными средствами. Более действенны и безопасны ЦОГ-2 селективные нестероидные противовоспалительные. Тем не менее, без консультации специалиста можно принимать такие препараты не дольше трех-пяти дней.

Спасти от боли также может сухое тепло, так что не будет лишним укутать поясницу платком из шерсти, а также, возможно, зафиксировать ее с помощью ремня или корсета. При боли в шее может быть полезен поролоновый воротник. Нагрузку стоит сохранить, если это возможно, поскольку она способна ускорить избавление от боли.

Невролог напоминает, что для профилактики боли не стоит поднимать тяжести, не соответствующие физическим возможностям, фиксировать поясницу корсетом или широким ремнем. Во время работы в огороде использовать специальную низкую скамейку, а, поднимая тяжелое, сначала присесть, а потом уже поднимать предмет. Кроме того, желательны регулярные тренировки.