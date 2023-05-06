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Врачи удалили огромную кисту у новорожденной девочки в Петербурге

В Петербурге хирурги прооперировали новорожденную девочку с огромной кистой яичника.

Врачи удалили огромную кисту у новорожденной девочки
© Vse42.ru

В Петербурге хирурги прооперировали новорожденную с кистой левого яичника. Новообразование заполняло всю брюшную полость.

Образование малого таза больших размеров у плода выявили на 32-й неделе беременности матери.

После рождения младенца прооперировали уникальным малоинвазивным доступом через небольшое отверстие под пупком.

Сейчас состояние малышки не вызывает у врачей опасений, она чувствует себя отлично, хорошо кушает и готовится вместе с молодой мамой к выписке, сообщили в СПбГПМУ.

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