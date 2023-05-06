Врачи удалили огромную кисту у новорожденной девочки в Петербурге
В Петербурге хирурги прооперировали новорожденную девочку с огромной кистой яичника.
В Петербурге хирурги прооперировали новорожденную с кистой левого яичника. Новообразование заполняло всю брюшную полость.
Образование малого таза больших размеров у плода выявили на 32-й неделе беременности матери.
После рождения младенца прооперировали уникальным малоинвазивным доступом через небольшое отверстие под пупком.
Сейчас состояние малышки не вызывает у врачей опасений, она чувствует себя отлично, хорошо кушает и готовится вместе с молодой мамой к выписке, сообщили в СПбГПМУ.