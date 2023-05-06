Низкое давление таит смертельную опасность

Специалист пояснил, что при низком давлении возникает дефицит кислорода в крови, что негативно влияет на работу мозга, сердца и других органов. Низкое давление также может привести к возникновению почечной недостаточности и инсульта. И еще гипотоники чаще становятся метеозависимыми.

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Рябков отметил, что при низком давлении человека все время ощущает усталость и слабость, он плохо спит, его беспокоят повышенные потливость и пульс, одышка и головокружение.

Врач также обратил внимание, что гипотония может сопровождаться обмороками, особенно в душном помещении. Пациенты с пониженным давлением часто ощущают перепады температуры, влажности воздуха, а также могут быть склонны к резким перепадам настроения.