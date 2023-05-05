Онколог назвал 6 тревожных симптомов рака

Не обязательно тревожные симптомы свидетельствуют о развитии онкологического заболевания, однако при их появлении необходимо обратиться к врачу. Об этом заявил онколог Иван Карасев.

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«Если где-то болит, значит, организм пытается привлечь к этому участку внимание», – сказал Карасев.

Любая боль является тревожным симптомом, но если со временем она не проходит, а только усиливается, значит точно пора как можно скорее обратиться к врачу. Поводом для беспокойства должно стать резкое снижение веса, если человек сознательно не менял свое питание.

Еще один «звоночек» - это обычные болезни, которые невозможно вылечить длительное время. Речь может идти об обычном кашле, который не проходит месяц, или анемии, которую не получается скорректировать лекарственной терапией. Четвертым вероятным признаком онкологии врач назвал появление на теле новых образований, а также увеличение лимфоузлов.