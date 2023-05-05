Ученые доказали пользу арбуза для сердца

Ученые предоставили неопровержимые доказательства того, что арбуз полезен для сердца. Результатами рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого перекрестного исследования они поделились на страницах журнала Nutrition.

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Ученые из Университета штата Луизиана смогли доказать, то арбуз действительно полезен для сердца, а также улучшает качество питания в целом, причем и у детей, и у взрослых.

Эксперты провели анализ данных 18 здоровых мужчин и женщин. Целых две недели специалисты следили, как повлияет на состояние участников арбузный сок, который они принимали каждый день. Главным образом ученых интересовало, как влияют L-цитруллин и L-аргинин на биодоступность оксида азота и вариабельность сердечного ритма.