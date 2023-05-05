Похмелье – неприятное последствие потребления алкоголя. Как нельзя с ним бороться, в программе «О самом главном» (Россия 1) рассказали реабилитолог Сергей Агапкин и врач общей практики Алексей Хухрев.

Пить аспирин или анальгин (и другие популярные нестероидные противовоспалительные препараты) при похмелье не стоит, предупредили врачи. Так как этот класс лекарств провоцирует повышение давления и риск возникновения тромбов.

Еще один популярный метод борьбы с похмельем – новая порция алкоголя – также подвергли критике. При употреблении спиртосодержащих напитков почки человека испытывают колоссальную нагрузку. И попытка опохмелиться только увеличит ее, предупредил Агапкин.

Хухрев предостерег от физических нагрузок и посещения бани при похмелье. По словам специалиста, это негативно скажется на сердце и также повысит риск тромбоза.

Чтобы избавиться от похмелья, врачи рекомендовали пить минеральную воду и томатный сок. Несколько ложек меда помогут облегчить состояние за счет повышения уровня сахара в крови.

Ранее мы писали, кому лучше никогда не пить алкоголь.